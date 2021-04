Tutti pazzi per le offerte lidl. Soprattutto se in vendita ci sono attrezzi da lavoro come smerigliatrice, trapano a colonna o un saldatore ricaricabile. Questa mattina decine di persone si sono recate all’apertura mattutina nell’ipermecato del Villaggio Mosè per accaparrarsi le “preziose” offerte. Peggio era accaduto nei mesi scorsi quando la Lidl ha sponsorizzato le scarpe “edizione limitata”.