Astrazeneca, è quasi un ricatto. O così o niente 

E’ sempre il vaccino Astrazeneca a tenere banco. Perché la gente ha paura e non serve certo la Filosofia per affrontare la questione. Ci riferiamo a quanto affermato dal Governatore della Sicilia Nello Musumeci secondo il quale “Non è etico tenere bloccate 100 mila dosi di vaccino Astrazeneca per mancanza di prenotazioni”. Sarebbe meglio, vista la situazione, dedicarsi alla concretezza piuttosto che alla filosofia e infondere finalmente un po’ di serenità nei cittadini che dovrebbero avere il diritto di scelta e non essere invece sottoposti quasi al ricatto di finire in coda alla lista in caso di rifiuto di un vaccino di cui ne hanno dette di cotte e di crude, cambiandone persino il nome.

Se la Danimarca, da ieri pomeriggio 14 Aprile 2021, ha deciso di sospendere definitivamente Astrazeneca, ci si domanda perché in Italia si continua ad insistere, confondendo la gente con quella che si potrebbe definire una vergognosa “Roulette Russa” che ha già portato alla nausea. La stessa nausea che suscita chi ostenta un sapere che non possiede. E quanti sapientoni sono spuntati da un anno a questa parte! Ospiti fissi del piccolo schermo.

Intanto qualche caso sospetto riguarderebbe anche il Johnson & Johnson. Insomma, siamo proprio messi malissimo. Ecco perché serve seguire l’esempio di chi, come Israele, ha dimostrato l’efficienza necessaria al momento, e un corretto comportamento per tutelare la popolazione. Il Premier Draghi la palla, dopo aver sostituito in fretta e furia Giuseppe Conte, deve dimostrare sul campo di saperla giocare evitando, soprattutto, gli autogol come nella vicenda che riguarda gli Psicologi.

Eugenio Cairone