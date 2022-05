Tutti i bambini di Calamonaci con il WWF alla foce del fiume Platani

Tutti i bambini della scuola elementare di Calamonaci, plesso “V. Spataro” dell’Istituto “Crispi” di Ribera, si sono recati alla foce del fiume Platani per visitare la Riserva, accompagnati dal WWF Sicilia Area Mediterranea. Ad accogliere la scolaresca c’erano il Presidente, Giuseppe Mazzotta, e l’Ispettore Superiore del Corpo Forestale, in congedo, Francesco Messana, che ha illustrato ai bambini i caratteri principali di flora e fauna che offre questo sito, sottolineandone l’unicità. Ad essi si sono aggiunti Domenico Bruno, anch’esso dirigente del Corpo Forestale, in congedo, e Antonio Marotta, esperto naturalista. Il geologo Emanuele Siracusa, già presidente dell’Ordine regionale, direttore scientifico settore Terra del WWF Sicilia Area Mediterranea, intervenendo in chiusura, ha spiegato ai piccoli la particolare conformazione della Riserva da un punto di vista geologico. La bellezza dei luoghi ha coinvolto emotivamente i bambini che hanno mostrato una spiccata sensibilità alle problematiche che affliggono il nostro pianeta. Le emozioni sono state condivise dalle maestre Ornella Mazzotta, Giovanna D’Alessandro, Loredana Daino, Lucia Mondello, Annabella Coniglio, Giusy Ciliberto, Mariarita Gullo e Nino Aquilina, dall’assistente alla comunicazione Giusy Castagna e dalla collaboratrice scolastica Giovanna Maugeri, che si sono complimentati con il WWF per la perfetta organizzazione. Per questo, il presidente Giuseppe Mazzotta ha consegnato a ciascuno dei bambini e agli accompagnatori un attestato di nomina quali “Guardiani della Bellezza”.