Ad Agrigento una due giorni sul trattamento del cancro del colon retto-ano. Chirurgia laparoscopica

Il tumore del colon-retto, in Italia, è la seconda neoplasia per incidenza nelle donne e la terza per gli uomini. Ma grazie a un iter completo di diagnosi, cura e terapia, all’utilizzo della tecnologia più all’avanguardia e dell’innovativa tecnica laparoscopica mini-invasiva è possibile offrire al paziente un minore dolore postoperatorio e una rapida ripresa delle funzionalità. E proprio del trattamento del cancro del colon retto-ano e di chirurgia laparoscopica si parlerà nella due giorni in programma venerdì 13 e sabato 14 maggio prossimo al Dioscuri di San Leone, ad Agrigento. Un evento organizzato dal prof. Carmelo Sciumé (nella foto), direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia a conduzione universitaria del San Giovanni di Dio di Agrigento. Un appuntamento affidato ad eccellenze nel campo della medicina e in particolare della chirurgia laparoscopica. Previsti interventi di alto livello: illustri chirurghi, luminari nella particolare tecnica. Un salto di qualità che pone la provincia di Agrigento non più di periferia ma centrale nel campo della chirurgia e della medicina. Presidenti onorari, i professori Claudio Cordiano e Pietro Leo. Direttore del corso, professor Carmelo Sciumè.