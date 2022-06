Tutela e valorizzazione, presentata istanza per la riapertura della Scala dei Turchi

Ci siamo. Il comune di Realmonte ha presentato l’istanza per la riapertura della Scala dei Turchi. “Siamo alle battute finali- dice il sindaco, Sabrina Lattuca-.Abbiamo inviato un’istanza, ex articolo 30 , per la gestione della parte demaniale, valorizzazione e tutela. Per la fruizione bisognerà attendere il parere dell’autorità di bacino. Abbiamo individuato i tecnici che stanno facendo il proprio lavoro e, quindi , ci aspettiamo l’ok per l’istanza e, poi, pubblicheremo una manifestazione di interesse per dare i servizi. La Scala è l’emblema di una Sicilia bella, è una risorsa per il territorio. La Regione ci ha proposto una gestione esclusiva per cui speriamo di potere avviare la gestione anche della parte oggetto di contenzioso per tutelare un sito meraviglioso. Verrà pensato un modo per la tutela del sito e gestirlo nel miglior modo possibile.” Si attende, dunque, il via libera da parte della Regione. Tra le proposte in fase di valutazione c’è quella di regolamentare il flusso di turisti, consentendo la visita ad un massimo di 50 persone alla volta, per un tempo determinato e non oltre le duemila presenze al giorno. E, poi, anche quella dell’istituzione di un biglietto di ingresso. Il sindaco di Realmonte non si sbilancia: “E’ prematuro pensare in che modo fruire della Scala- conclude Lattuca- il comune con i servizi che dovrà garantire avrà sicuramente necessità di coprirne il costo. Passo dopo passo si determineranno costi , servizi e altro”.