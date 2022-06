Aragona: che bella l’infiorata del Corpus Domini

Solennità del Corpus Domini celebrata ieri ad Aragona con una lunga e partecipata processione e l’Infiorata nelle vie cittadine. Un momento di comunione molto sentito e partecipato da tutta la comunità ecclesiale, ha commentato l’arciprete di Aragona, don Angelo Chillura. Diversi i quadri artistici realizzati in via Garibaldi, Via Alberto Mario e sul il Sagrato della Chiesa Madre. Tra gli artisti partecipanti anche Carmelo Sciortino, noto per i suoi monumentali presepi. Foto di copertina di Pietro Scichilone