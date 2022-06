Favara, giornata nazionale dei distretti del cibo, convegno su ecoturismo e biodistretti

“Finalmente si inizia a parlare delle tematiche che riguardano il cibo sostenibile coniugato con la fruizione del territorio e l’ecoturismo. Oggi questi temi si legano tra di loro per uno sviluppo della nostra terra e la sua valorizzazione”. È intervenuto così Salvatore Ciulla, capofila Ats “Bio&Slow” e presidente Distretto del cibo BioSlow Pane e olio al convegno tenutosi a Favara dal tema “Ecoturismo e biodistretti per la valorizzazione del territorio”, giornata formativa dedicata al legame tra turismo e i biodistretti del territorio siciliano organizzato in occasione della giornata nazionale dei distretti del cibo. “Questa giornata è importante perché sono tematiche che stanno a cuore e sono attuali. Adesso bisogna calare queste questioni a livello nazionale”, ha aggiunto Ciulla. Il convegno, organizzato dall’Ats “Bio&Slow” (Azienda agricola Muxarello di Ciulla Salvatore, Azienda agricola Collura Giorgio, Bio Di Loro Società agricola semplice, Azienda agricola Filì di Buscemi Viviana, Bioherb srl) e patrocinato dall’Ordine degli Agronomi e dei Dottori Forestali di Agrigento, della consulta nazionale dei distretti del cibo, dal distretto del cibo Bio Slow Pane e Olio e dalla rete dei distretti Bio Slow, è stato organizzato nell’ambito del progetto di cooperazione finanziato con fondi del PSR Sicilia 2014/2020 Misura 16.3, cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. Alla giornata formativa ha partecipato anche il vicesindaco di Favara, Antonio Liotta: “Questa amministrazione sta affrontando il tema del biologico mettendo insieme i produttori, le attività commerciali e le guide turistiche. Noi abbiamo beni culturali materiali e immateriali importanti, e mettendo insieme le esperienze e le proposte pubbliche e private si può riuscire a dare una svolta positiva da un punto di vista economico, sociale e culturale alla nostra realtà”. Al convegno, moderato dal giornalista Alan David Scifo, le relazioni, sono intervenuti Giuseppe Scarito, coordinatore del progetto Bio&slow, Lillo Alaimo Di Loro, neo presidente di Italia Bio, Salvatore Tirrito, Ceo di Convivalia società di benefit e fautore progetto di filiera corta organizzata Convivalia, Maria Cristina Leardini insieme con Luigi Alberton, fautori del progetto Sharryland sulle meraviglie italiane da scoprire e partner di Convivalia, Maria Giberto, docente e bioeticista, Marcello Mira, presidente VisitAgrigento e guida naturalistica e Ignazio Garau, vicepresidente della Consulta nazionale dei distretti del cibo.