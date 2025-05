Solidarietà ai gestori colpiti dal crollo dell’ex ospedale: l’appello dell’associazione turistica “Tante Case Tante Idee”

AGRIGENTO – L’associazione turistica “Tante Case Tante Idee” interviene con fermezza e sensibilità sulla difficile situazione che ha colpito i gestori delle strutture ricettive situate nei pressi del cantiere dell’ex ospedale, oggi sede dei lavori per l’università di Agrigento. A seguito del crollo verificatosi nei giorni scorsi, numerosi operatori turistici si sono trovati costretti a trasferire, anche in piena notte, i propri ospiti in altre strutture, affrontando disagi logistici, economici e psicologici di rilievo.

«A tutti coloro che stanno vivendo momenti di difficoltà – afferma il presidente dell’associazione, Domenico Vecchio – va la nostra più sincera solidarietà e vicinanza. Abbiamo visto colleghi costretti a ricollocare in fretta e furia i propri ospiti, spesso nel cuore della notte, senza alcuna responsabilità ma con il solo intento di salvaguardare la sicurezza e la reputazione del nostro comparto».

L’associazione, che riunisce operatori del settore extra-alberghiero, sottolinea l’importanza di una risposta unitaria e coesa di fronte a eventi così traumatici. «Fare squadra è fondamentale – prosegue Vecchio –. L’unione serve a superare le difficoltà e a continuare a credere nello sviluppo turistico del nostro territorio, che resta il principale motore economico e culturale di Agrigento, oggi Capitale Italiana della Cultura».

L’appello è rivolto anche alle istituzioni, affinché non lascino soli gli operatori colpiti e si attivino con urgenza per garantire sostegno concreto a chi è stato penalizzato da una vicenda che poteva avere conseguenze ben più gravi.

«Chi lavora ogni giorno per accogliere i turisti con passione e professionalità – conclude Vecchio – merita rispetto, tutela e ascolto. Solo così Agrigento potrà continuare a crescere e a mostrarsi all’altezza del riconoscimento che sta vivendo nel 2025».

