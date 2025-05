Il romanzo “Tre minuti” di Andrea Cirino, appena pubblicato da Francesco Tozzuolo Editore, è uno dei protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino, che oggi chiude con grande successo i battenti presso Lingotto Fiere. L’opera è presentata al pubblico nello stand della Regione Umbria nel padiglione Oval.

“Tre minuti” racconta la storia di Benny, un giovane liceale di buona famiglia con un futuro promettente, la cui vita viene stravolta da una bravata fatale che lo porta in carcere. Il romanzo esplora la sua lotta per sopravvivere tra privazioni e sofferenze, trasformando l’esperienza carceraria in un viaggio tra disperazione e speranza, dove la libertà sembra irraggiungibile. La narrazione si sviluppa attraverso gli anni di reclusione del protagonista, durante i quali incontra uomini dalle storie diverse, esperienze che plasmano la sua personalità e lo rendono più consapevole della fragilità umana. Tuttavia, il destino si accanisce su di lui: dopo una breve indipendenza, finisce nuovamente intrappolato, questa volta da innocente. Il titolo “Tre minuti” evoca proprio questo concetto fondamentale: quanto poco tempo serva per commettere un errore capace di cambiare per sempre il corso di una vita.

Una riflessione profonda sulla condizione carceraria e sulla lotta costante tra speranza e disperazione. Andrea Cirino non è nuovo al panorama letterario italiano. L’autore ha già pubblicato in precedenza il romanzo “Tutta colpa di Solone”, un’opera che affronta in modo romanzato temi legati alla società in degrado, con numerosi problemi sociali e una critica alla classe politica. Cirino utilizza uno stile narrativo molto particolare, descritto da alcuni critici come cinematografico. Questa capacità di intrecciare diverse storie e di creare personaggi vividi caratterizza anche il suo nuovo romanzo.

“Tre minuti” di Andrea Cirino si preannuncia come un’opera significativa nel panorama letterario italiano, capace di affrontare tematiche sociali importanti come la realtà carceraria e le difficoltà dei giovani. La sua presentazione al Salone del Libro di Torino 2025, all’interno dello stand della Regione Umbria nel padiglione Oval, rappresenta un’occasione importante sia per l’autore che per la casa editrice Francesco Tozzuolo.

Il romanzo sarà disponibile per l’acquisto non solo durante il Salone, ma anche negli store online e in tutte le librerie su ordinazione. Una lettura che promette di non lasciare indifferenti, esplorando quanto rapidamente la vita possa cambiare a causa di un singolo errore e quanto sia difficile, ma non impossibile, riprendere in mano il proprio destino.

