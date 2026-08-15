Presenze in aumento e strutture ricettive piene, con Ferragosto che registra uno tra i dati migliori d’Italia. E’ un’estate da record in Sicilia sul fronte del turismo. Per la stagione compresa tra il 15 giugno e il 15 settembre, il tasso di saturazione delle strutture ricettive presenti sui principali portali online raggiunge nell’Isola il 63%, contro una media italiana del 58,9%.

Ma è soprattutto il confronto con l’anno scorso a segnare il passo: +13,3 punti percentuali rispetto all’estate 2025. È la fotografia contenuta nel report “Un’altra estate italiana da record”, elaborato dall’Ufficio Statistica del Ministero del Turismo. Lo studio prende in esame Ferragosto, Agosto e l’intera stagione estiva attraverso i dati sulla saturazione delle strutture ricettive rilevati sui principali canali Ota affiancandoli all’analisi degli arrivi e delle presenze di Alloggiati Web.

Il dato siciliano colloca l’Isola nel gruppo di testa delle destinazioni italiane. Meglio fa di poco la Sardegna, con il 63,4%, la Sicilia si attesta al 63%. Quello siciliano però risulta uno degli incrementi più significativi dell’intero panorama nazionale. La crescita estiva arriva, peraltro, dopo un primo semestre già positivo. Tra gennaio e giugno gli arrivi in Sicilia sono aumentati del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre le presenze sono cresciute del 6 per cento.

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