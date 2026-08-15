Martedì 18 agosto, alle ore 21, il chiostro del museo ospiterà il nono appuntamento della quinta edizione de “I Film del Griffo”, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Beniamino Biondi, inserita nel programma delle iniziative culturali estive del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Protagonista della serata sarà Viaggio in Giappone (2023), film della regista francese Élise Girard. Il film racconta il viaggio in Giappone di Sidonie Perceval, scrittrice francese che, dopo la morte del marito, ha smesso di scrivere.

Invitata nel Paese del Sol Levante per la riedizione del suo primo libro, Sidonie viene accompagnata dal suo editore giapponese Kenzo Mizoguchi alla scoperta di un mondo distante e affascinante. Tra Kyoto, i templi, i paesaggi e i ciliegi in fiore, il viaggio geografico si trasforma progressivamente in un viaggio interiore. Ma in Giappone Sidonie dovrà fare i conti anche con il passato: il fantasma del marito continua infatti ad accompagnarla, costringendola a confrontarsi con il lutto e con ciò che ancora la lega alla vita precedente. L’incontro con Kenzo apre così la possibilità di un nuovo percorso, sentimentale ed esistenziale.

Con una narrazione intima e sospesa, Élise Girard costruisce un film nel quale il viaggio diventa soprattutto un’esperienza di trasformazione. Il Giappone non è soltanto lo scenario della storia, ma uno spazio nel quale la protagonista può prendere le distanze dalla propria quotidianità, osservare diversamente il dolore e tornare lentamente a immaginare il futuro. La critica ha sottolineato proprio la dimensione contemplativa dell’opera, fatta di silenzi, paesaggi, incontri e di un rapporto particolare con il tema della memoria e della morte.

Il film sarà proiettato nel suggestivo chiostro del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo” di Agrigento, in contrada San Nicola con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp