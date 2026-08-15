In tutta la Sicilia sono complessivamente 146 i cantieri aperti: 131 di manutenzione programmata e 15 relativi a nuove opere, per un investimento complessivo di 4,5 miliardi di euro. Altri 52 interventi sono di prossimo avvio, per un ulteriore investimento di un miliardo di euro. Tra le nuove opere spicca la Ragusa–Catania. Tra i principali cantieri figura la manutenzione straordinaria della galleria Tremonzelli. Sono già stati completati i lavori nella canna in direzione Catania. Sull’autostrada A19 “Palermo–Catania” è stato recentemente ultimato e riaperto al traffico anche il nuovo viadotto Alfio. Nell’ambito della manutenzione programmata assumono particolare rilievo gli interventi lungo la A19.

Sul viadotto Cannatello sono in corso diversi lavori di ammodernamento e risanamento strutturale, tra cui un primo stralcio da 60,05 milioni di euro e un ulteriore intervento da 56,77 milioni. Sul viadotto Morello, il terzo stralcio dei lavori di ammodernamento della carreggiata in direzione Catania ha un valore di 53,78 milioni di euro. Il quarto stralcio prevede invece un investimento di 49 milioni. Tra i lavori più significativi rientrano il consolidamento e l’adeguamento della galleria Spinasanta sulla Statale 118 Agrigento -Raffadali, per 25,13 milioni; la demolizione e ricostruzione della galleria Belvedere sulla Statale 115, per 23,7 milioni; e il risanamento del viadotto Akragas II, per 19,8 milioni.

Prosegue anche l’adeguamento della galleria Segesta lungo la A29 dir “Alcamo–Trapani” ed è prossimo alla conclusione l’intervento di riqualificazione della galleria Trappeto sulla Statale 187, finanziato con 15,56 milioni di euro e giunto al 99,3% di avanzamento. Nell’area gestionale di Catania sono in corso 51 interventi per 149,95 milioni di euro. Tra questi figurano il completamento della manutenzione delle Statale 417 e 117 bis, del valore di 11,87 milioni e con un avanzamento del 97,6%, e la riqualificazione della Statale 417 tra i chilometri 43 e 61, finanziata con 10,8 milioni. In fase avanzata anche i lavori di ricostruzione del ponte Agrò sulla Statale 114, giunti al 95 per cento.

Quanto alle nuove opere Anas in Sicilia, è prossima l’apertura del nuovo viadotto San Leonardo, ultimo tassello mancante dell’itinerario Palermo–Agrigento. Anche i lavori sulla Statale 284, nel tratto Adrano–Bronte, sono prossimi alla conclusione. Sono inoltre di prossimo avvio alcuni interventi strategici per il territorio siciliano, riguardanti la Tangenziale di Gela.

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