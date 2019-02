TURISMO-HOSPITALITY: ITALIANWAY ARRIVA A LAMPEDUSA E CERCA PARTNER LOCALI. IN PALIO UNA BORSA DI STUDIO DA 5MILA EURO IN FORMAZIONE.

LA START UP DEGLI AFFITTI BREVI SELEZIONA ASPIRANTI IMPRENDITORI IN TUTTA LA SICILIA PER IL PROSSIMO MASTER IN PROPERTY MANAGEMENT DI METÀ MARZO.

Marco Celani, AD Italianway: “Supportare e formare giovani imprenditori è il bello del nostro progetto che di fatto è il primo franchising italiano del vacation rental. Cerchiamo manager in tutta la Sicilia”.

Milano, 27 febbraio 2019

Italianway sceglie Lampedusa per assegnare una borsa di studio da oltre 5mila euro in formazione per chi sia interessato a far parte del primo franchising italiano del vacation rental, i cosiddetti affitti brevi, lanciato a gennaio dall’unica start up innovativa del settore

turismo-hospitality ad aver chiuso il 2018 con un turn over di 11 milioni di euro.

Dopo le Langhe, Napoli, Genova, Rapallo, i Laghi di Como e di Garda, e tante altre suggestive destinazioni italiane, Italianway arriva anche in Sicilia (https://info.italianway.house/diventa-partner/) e cerca un Property Manager a Lampedusa per gestire un portafoglio di immobili che l’azienda guidata da Marco Celani ha già acquisito e che da Pasqua verranno immessi sul mercato per accogliere viaggiatori da tutto il mondo.

“Cerchiamo un imprenditore locale su Lampedusa che diventi il nostro ambasciatore in questa bellissima terra e offriamo una borsa di studio in formazione per supportare il cosiddetto turismo diffuso che riscuote sempre maggiori consensi tra i viaggiatori” spiega Davide Scarantino, Presidente e Responsabile Commerciale di Italianway. “Contiamo di individuare a brevissimo questa figura a

cui offriamo – continua Scarantino – un percorso formativo del valore di oltre 5mila euro, ovvero una borsa di studio on the job con la possibilità di partecipare gratuitamente all’Academy di Italianway ed entrare nel primo franchising italiano del vacation rental, senza alcuna fee di ingresso”.

Per candidarsi scrivere a recruiting@italianway.house .

“La nostra sfida imprenditoriale è iniziata a Milano dove in soli quattro anni di attività – sottolinea l’AD di Italianway Marco Celani – siamo diventati la prima società di property management e ora che estendiamo il nostro progetto a tutta l’Italia abbiamo scelto Lampedusa, geograficamente così lontana da dove siamo partiti, come luogo simbolo per lanciare ufficialmente il nostro progetto di ospitalità diffusa basato sull’aprire ai turisti le seconde case inutilizzate degli italiani. La nostra sfida imprenditoriale ci porta oggi a guardare a tutte le altre destinazioni del nostro meraviglioso Paese e a selezionare i talenti migliori che abbiano voglia di mettersi in

gioco a casa propria facendo impresa a partire dalle risorse che hanno in casa. Per far crescere il ramo di Italianway che si svilupperà a Lampedusa cerchiamo una persona residente sull’isola, diplomata, che conosca bene l’inglese e con una propensione naturale all’accoglienza. Caratteristiche che siamo pronti a supportare con una borsa di studio in formazione del valore di oltre 5mila euro”.

QUALE CARATTERISTICHE DEVE AVERE IL PARTNER CHE ITALIANWAY CERCA A LAMPEDUSA

“Il local manager che cerchiamo – fa sapere ancora Davide Scarantino – deve avere voglia di scommettere su se stesso e creare un’impresa che porti indotto e ricchezza sul territorio. Sarebbe bello metterci subito al lavoro, avviare la ristrutturazione degli immobili che abbiamo preso in gestione ed essere pronti per la stagione da Pasqua. Al partner o ai partner che individueremo il compito di accogliere il viaggiatore, curare la buona riuscita del

suo soggiorno, gestire pulizie e manutenzione degli immobili ed acquisirne di nuovi da destinare all’affitto turistico.

Ci occuperemo noi di tutti i processi che richiedono competenze specialistiche, dalla pubblicazione on-line multicanale dell’appartamento, alle gestione degli incassi, prenotazioni, check-in/check-out, fatturazione elettronica, cedolare secca ecc. Il local manager verrà supportato in tutte le fasi dell’attività: dalla realizzazione del business plan all’avviamento della società, dalla campagna di marketing territoriale per la selezione e l’acquisizione degli immobili al supporto legale e fiscale”.

ITALIANWAY CERCA IMPRENDITORI IN TUTTA LA SICILIA

Italianway cerca imprendiori del turismo-hospitality in tutta la Sicilia, anche provenienti da altri settori o giovani brillanti magari reduci da un’esperienza all’estero, che abbiano voglia di mettersi in gioco nel settore dell’ospitalità diffusa: servono soft skills a livello commerciale

e organizzativo, competenze specifiche come le lingue straniere e fermezza nell’approcciare il business con tutti crismi della legalità.

Per entrare nell’Academy di Italianway e partecipare al prossimo Master in Property Management in programma a Milano dal 12 al 14 marzo scrivere a academy@italianway.house.

APPROFONDIMENTI:

I NUMERI DEL PRIMO NETWORK ITALIANO DEL VACATION RENTAL LANCIATO DA ITALIANWAY

Le destinazioni coinvolte: si parte con 30 località tra cui Langhe, Golfo del Tigullio, Lago di Garda e Napoli per arrivare a 200 entro cinque anni;

La ricettività: il progetto stima di coinvolgere, entro la fine del 2019, 70 property manager che gestiscano oltre 1000 appartamenti in tutta Italia con una capacità ricettiva di 3000 posti letto per arrivare, nel giro di 5 anni, a 300 imprenditori dell’ospitalità diffusa con 20mila appartamenti e 54mila posti letto.

Ricadute positive sull’occupazione: 5000 è il numero delle persone che Italianway occuperà (tra assunzioni dirette ed indotto) nel giro di 5 anni, partendo dalle 350 impiegate attualmente alle 1400 occupate entro la fine del 2019;

Viaggiatori attratti: da 2 ai 5 milioni è il numero di viaggiatori che Italianway sarà in grado di intercettare nell’arco di 5 anni, partendo dagli oltre 100mila che sceglieranno le sue strutture nel corso del 2019;

Stima su giro d’affari – turn over: dagli attuali 11 milioni di euro con cui ha chiuso il 2018, Italianway conta di chiudere il 2019 con un turn over di 20 milioni per arrivare a superare un giro d’affari di oltre 200 milioni di euro nel giro di 5 anni.