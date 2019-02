Ss 640, M5s: ”Riapertura cantieri è merito del governo Conte”, ministro Toninelli tornerà in Sicilia

“Detto fatto. Mancano meno di 24 ore alla ripresa dei lavori sulla SS 640 e su gli altri cantieri CMC. Domani infatti riapriranno i cantieri grazie alla mediazione dei ministri Di Maio e Toninelli e alla collaborazione di Anas che, con una cospicua iniezione di liquidità, ha messo sul piatto 10 milioni di euro per consentire a CMC di pagare le imprese creditrici e gli operai che non ricevevano più lo stipendio”. Lo comunica in una nota il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Giancarlo Cancelleri insieme ai portavoce M5S alla Camera dei Deputati Dedalo Pignatone e Azzurra Cancelleri che tornano così a sottolineare il “grande merito del governo nazionale sulla riapertura dei cantieri della SS640, strada di collegamento tra Agrigento e Caltanissetta sino all’innesto con l’autostrada A19”.

“Governo Conte e Anas – spiegano i deputati M5S – hanno consentito la ripartenza dei lavori e la tutela dei lavoratori. Leggiamo sulle cronache di fantomatici interventi della Regione Siciliana sulla vicenda, che dobbiamo smentire categoricamente perché, non può e non deve esserci propaganda sulla pelle e sul pane dei lavoratori, delle aziende creditrici e sul futuro di queste infrastrutture. C’è anche una nuova importante notizia sul viadotto San Giuliano: Per i lavori in oggetto alla data odierna è stato redatto lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare delle opere di consolidamento del Viadotto San Giuliano esistente lungo la SS 640 Caltanissetta – Agrigento al Km 62+720. È previsto il finanziamento dell’intervento per un importo di 58 milioni di euro.

Il progetto prevede la demolizione dell’impalcato e di parte delle pile, e la successiva ricostruzione. Si procederà successivamente alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in un unico step, mediante Accordo Quadro per progettazione già operativo. Anche quest’opera così importante per i nisseni e non solo, vedrà la luce grazie all’impegno fattivo del Ministro Toninelli e dell’Anas che si sta rivelando interlocutore serio e concreto. Con buona pace quindi per taluni deputati di maggioranza che stanno sperticandosi a fare dichiarazioni per cercare di accaparrarsi successi e meriti, ribadiamo ancora una volta che la Regione Siciliana ha avuto un ruolo pari a Zero e che se domani, gli operatori torneranno a lavoro è merito esclusivo del governo Conte”- concludono i deputati.