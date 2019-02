Il Milan Club ” Paolo Maldini e Gennaro Gattuso ” Agrigento, presente allo stadio Olimpico di Roma per la Semifinale d’ andata di Coppa Italia Lazio vs Milan finita a reti inviolate 0-0.

Anche questa volta, il Milan Club Agrigentino capitanato dai presidenti Giuseppe Cusumano e Gioacchino Cutaia, è stato presente al fianco ai colori rossoneri ed ai propri beniamini.

Prossime tappe : il derby Milan vs Inter del 17 marzo a Milano e l’organizzazione del gruppo dei tifosi da tutta la Sicilia per la semifinale di Ritorno , sempre a San Siro, in programma ad Aprile.

Milan Club “Paolo Maldini e Gennaro Gattuso” Agrigento .