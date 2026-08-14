La Strada degli Scrittori promuove la scelta del sindaco di Agrigento Michele Sodano di affidarsi a Peppe Mendolacome consulente ed esperto per il turismo. A esprimere apprezzamento sono Felice Cavallaro e Gaetano Pendolino, che sottolineano soprattutto il profilo professionale scelto dall’amministrazione e lanciano un appello alla filiera turistica agrigentina affinché faccia squadra.

«Non è usuale che un amministratore scelga una persona non appartenente a segreterie o gruppi politici, ma riservi la sua attenzione a un protagonista rappresentativo della filiera turistica», si legge nella nota.

Mendola viene descritto come un professionista che opera nel turismo da oltre vent’anni, con un percorso costruito direttamente sul campo e una conoscenza approfondita delle dinamiche del settore. Un’esperienza che, secondo la Strada degli Scrittori, gli consentirebbe di rappresentare le esigenze dell’intera filiera.

Cavallaro e Pendolino evidenziano anche la rete di relazioni internazionali sviluppata da Mendola, in particolare con grandi gruppi legati al Luxury Travel. Un patrimonio di conoscenze e contatti che potrebbe essere messo al servizio della destinazione Agrigento-Valle dei Templi.

Ed è proprio su questo punto che arriva uno dei passaggi più significativi della nota: «Questa sua conoscenza e le sue relazioni possono aiutare certamente la destinazione Agrigento-Valle dei Templi a recuperare una adeguata reputazione che negli ultimi anni la città ha smarrito».

Da qui l’invito agli operatori a superare divisioni e individualismi. Secondo la Strada degli Scrittori sarebbe necessario che l’intera filiera turistica si stringesse attorno a Mendola e alla città, mettendo a disposizione competenze, professionalità e relazioni per costruire una reale cooperazione.

«In una fase di crisi profonda come quella attraversata dal mondo politico – aggiungono Cavallaro e Pendolino – nessuno può tirarsi indietro e ciascuno dovrebbe essere disponibile ad assicurare il proprio contributo».

La Strada degli Scrittori assicura quindi la propria disponibilità a collaborare, continuando a lavorare per la crescita culturale ed economica della destinazione.

«Buon lavoro a Peppe Mendola e al sindaco Michele Sodano – concludono Cavallaro e Pendolino – perché possano continuare ad individuare e coinvolgere le tante forze attive e libere presenti in città per una crescita condivisa». Leggi anche: Turismo, Sodano pesca nel lusso: Peppe Mendola consulente per rilanciare Agrigento

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