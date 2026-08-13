Turismo, Sodano punta su Peppe Mendola: un ambasciatore del lusso per rilanciare Agrigento

AGRIGENTO – Il sindaco Michele Sodano punta su Peppe Mendola per riorganizzare e rilanciare l’offerta turistica della città. L’agrigentino, professionista conosciuto negli ambienti del turismo di alta gamma, è stato nominato consulente del sindaco a titolo gratuito. A lui il compito di affiancare l’amministrazione nelle strategie turistiche, settore del quale Sodano mantiene ancora direttamente la delega.

Una scelta che segna anche una discontinuità rispetto alla precedente amministrazione. L’ex sindaco Francesco Miccichè si era affidato a Fabrizio La Gaipa; Sodano sceglie invece Mendola, puntando su un profilo che negli anni ha costruito una rete di relazioni nel mondo dell’hospitality di lusso, dei resort e delle strutture ricettive di fascia alta.

Dal Val d’Akragas al turismo internazionale

Il percorso di Peppe Mendola parte da Agrigento e dal gruppo folkloristico Val d’Akragas, esperienza che gli ha consentito fin da giovane di viaggiare in numerosi Paesi e intrecciare rapporti internazionali. Da quella conoscenza diretta delle tradizioni siciliane e dalla capacità di raccontarle è nato successivamente un percorso professionale completamente dedicato al turismo.

Mendola è l’ideatore di Essence of Sicily, progetto attraverso il quale si è specializzato nel segmento del turismo di lusso e soprattutto dell’extralusso. Un settore nel quale ha saputo leggere con anticipo i cambiamenti della domanda: non più soltanto alberghi prestigiosi e servizi esclusivi, ma esperienze autentiche, territori, enogastronomia, cultura e identità da proporre a una clientela internazionale con elevata capacità di spesa. Non a caso, tra i suoi clienti figurano alcune delle principali star hollywoodiane e facoltosi personaggi provenienti da ogni parte del mondo.

Oggi il suo nome è conosciuto soprattutto negli ambienti dei resort di lusso e dell’hôtellerie siciliana di fascia più alta. Un patrimonio di esperienza e relazioni che Sodano proverà adesso a mettere al servizio di Agrigento.

Dai grandi saloni internazionali una rete per Agrigento

Mendola può vantare esperienze nei principali appuntamenti internazionali dedicati al turismo. Tra questi spicca ILTM – International Luxury Travel Market di Cannes, uno degli eventi di riferimento mondiale per il turismo di alta gamma.

Un salone riservato agli operatori del settore che richiama al Palais des Festivals et des Congrès buyer, tour operator, advisor e rappresentanti delle più prestigiose realtà dell’hospitality internazionale. Le ultime edizioni hanno registrato oltre 2.350 buyer provenienti da 84 Paesi e un numero analogo di espositori provenienti da 105 nazioni, per oltre 4.700 professionisti riuniti attorno al mercato mondiale dei viaggi di lusso.

Ed è probabilmente proprio questo il valore aggiunto che il sindaco cerca nella nomina di Mendola: portare Agrigento nei luoghi nei quali il turismo internazionale viene realmente programmato e venduto, costruendo relazioni con operatori capaci di intercettare una fascia di visitatori diversa da quella del turismo di massa.

Una strategia che potrebbe consentire anche di superare la stagione delle semplici passerelle istituzionali nelle fiere generaliste, a cominciare dalla BIT di Milano, privilegiando appuntamenti professionali nei quali incontrare direttamente buyer e operatori specializzati.

Anche il Mandorlo in Fiore

La scelta di Mendola può avere inoltre una ricaduta immediata sull’organizzazione del prossimo Mandorlo in Fiore. La sua lunga esperienza nel folklore e il rapporto con quell’ambiente – è molto legato anche a Lello Casesa, presidente del Val d’Akragas – consegnano al sindaco una figura che conosce dall’interno la storia, le dinamiche e le potenzialità della manifestazione.

Non soltanto turismo, dunque. Mendola potrebbe rappresentare anche un punto di raccordo nell’organizzazione del prossimo Festival internazionale del folklore, uno degli eventi sui quali la nuova amministrazione sarà chiamata a misurarsi già nei prossimi mesi.

Con questa nomina Sodano mette a segno un’operazione interessante: si assicura gratuitamente la collaborazione di un professionista agrigentino che ha costruito fuori dai confini cittadini una rete internazionale nel turismo di alta gamma.

Attenzione, però: chi conosce Peppe Mendola sa che con lui o si lavora a certi livelli o non se ne fa nulla. Approssimazione e “poi si vedrà” non sono ammessi. Comprendere il linguaggio di chi conosce il turismo e lasciarlo lavorare sarà la vera chiave della sfida. Mendola avrà il compito di provarci. E per Sodano potrebbe essere uno dei primi veri colpi messi a segno sul terreno del rilancio turistico della città. Leggi anche: Sicilia nel gotha del turismo di lusso

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