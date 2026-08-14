Agrigento senz’acqua, saltano i turni di distribuzione. Nelle ultime ore sono aumentate le segnalazioni da diverse zone della città, con cittadini che attendono l’erogazione prevista senza che l’acqua arrivi. Ma cosa sta succedendo?

Lo abbiamo chiesto a Dalila Nobile, vertice di Aica, che spiega come alla base dei disservizi ci sia una concomitanza di problemi.

«C’è stato un minore apporto di acqua da parte di Siciliacque e, dall’altra parte, un problema al Favara di Burgio, collegato al minore apporto e allo scambio di acqua», spiega Nobile.

Una situazione che, secondo Aica, sarebbe comunque ormai vicina alla soluzione. «È quasi tutto risolto: tre pozzi su quattro sono già attivi e l’ultimo dovrebbe tornare operativo tra un paio d’ore».

Le conseguenze si sono però fatte sentire sulla distribuzione e sui turni programmati, provocando disagi in diverse zone della città.

Da Aica arriva comunque una previsione rassicurante per le prossime ore: «Domani non ci dovrebbero essere problemi».

Resta da verificare quanto tempo sarà necessario per recuperare i turni saltati e riportare la distribuzione alla completa normalità.

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