Turismo di lusso, Agrigento tra i 17 poli italiani. Principato: «Estate difficile, ripresa in autunno»

Il general manager del Villa Athena Resort traccia un bilancio della stagione 2026: giugno sotto le aspettative, luglio altalenante e una ripresa in autunno. Crescono le prenotazioni last minute e l’attenzione al rapporto qualità-prezzo.

Un’estate al di sotto delle aspettative, seguita da una ripresa significativa nei mesi autunnali. È una stagione turistica a due velocità quella che emerge dal bilancio del cavalier Roberto Principato, general manager del Villa Athena Resort, albergo a cinque stelle nel cuore della Valle dei Templi di Agrigento.

Il 2026 ha mostrato un andamento tutt’altro che uniforme. Giugno è stato un mese difficile rispetto alle previsioni, mentre luglio ha fatto registrare una domanda debole e altalenante. Agosto ha seguito le dinamiche della tradizionale stagionalità estiva, senza modificare sostanzialmente il quadro dei primi mesi.

La svolta è arrivata a settembre, con una ripresa significativa della domanda, proseguita anche a ottobre. Un andamento che conferma l’importanza crescente dell’autunno per il turismo agrigentino e la possibilità di allungare la stagione oltre i mesi tradizionalmente considerati di punta.

Ma il dato forse più interessante riguarda il cambiamento nelle abitudini dei viaggiatori. Secondo Principato, una delle caratteristiche del 2026 è stata la crescita delle prenotazioni last minute. Il turista tende a decidere più tardi, confronta maggiormente le tariffe e valuta con attenzione il rapporto tra prezzo e qualità dell’offerta.

Una tendenza che interessa anche l’ospitalità di fascia alta e che impone agli operatori una maggiore flessibilità nella gestione delle prenotazioni e delle strategie commerciali.

Le osservazioni del general manager del Villa Athena arrivano mentre Agrigento conquista un posto tra i 17 poli italiani del turismo di lusso, secondo la recente indagine Demoskopika sulle presenze negli alberghi a cinque stelle.

Un riconoscimento importante che, tuttavia, non cancella le difficoltà registrate durante la stagione. Il mercato del lusso offre opportunità, ma non è immune dalle oscillazioni della domanda e dalla crescente attenzione dei clienti ai prezzi.

Il dato incoraggiante arriva dall’autunno: settembre e ottobre si confermano mesi capaci di sostenere l’attività ricettiva, rafforzando la prospettiva di un turismo meno concentrato sull’estate e maggiormente distribuito durante l’anno. Leggi anche: Agrigento entra nell’élite del turismo di lusso: è tra i 17 poli italiani

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