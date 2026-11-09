L’autismo entra nei luoghi di tutti: al Città dei Templi una guida per conoscere e accogliere

AGRIGENTO – Parlare di autismo fuori dagli ambulatori, dagli studi degli specialisti e dai convegni riservati agli addetti ai lavori. Farlo, invece, in un luogo attraversato ogni giorno da famiglie, bambini, adolescenti e adulti. È il senso dell’iniziativa che si è svolta al centro commerciale Città dei Templi di Agrigento, dove è stata presentata e distribuita gratuitamente una guida dedicata all’autismo.

“Un centro per tutti, perché sentirsi accolti fa la differenza” è il messaggio scelto per un appuntamento pensato soprattutto per informare, aiutare a comprendere e abbattere quelle distanze che spesso nascono semplicemente dalla scarsa conoscenza delle neurodivergenze.

Al centro dell’incontro proprio la volontà di rendere accessibile un argomento complesso, offrendo alle famiglie e ai cittadini alcune informazioni essenziali e la possibilità di confrontarsi direttamente con le professioniste presenti.

“L’incontro ci consente di trattare un tema complesso come l’autismo in un luogo frequentato comunemente da famiglie, adulti, bambini e adolescenti”, ha spiegato Valentina Oliveri. “Il messaggio che vogliamo mandare è proprio questo: prendere qualcosa che apparentemente può sembrare di difficile comprensione e portarlo in un luogo frequentato dalla gente comune, non soltanto dai professionisti”.

La scelta del centro commerciale, dunque, non è stata casuale. Significa portare il tema dell’inclusione nella vita di tutti i giorni e coinvolgere anche chi lavora negli esercizi commerciali, chiamato quotidianamente a confrontarsi con persone, esigenze e sensibilità differenti.

“Parlare di neurodivergenze in un centro commerciale – ha aggiunto Oliveri – significa coinvolgere anche gli esercenti e invitarli ad accogliere nel miglior modo possibile adulti e bambini con neurodivergenza”.

Durante l’appuntamento sono stati affrontati, insieme alle professioniste intervenute, alcuni degli aspetti principali legati alle neurodivergenze ed è stata distribuita la guida sull’autismo, pensata come uno strumento semplice e concreto di conoscenza.

L’obiettivo è anche creare uno spazio nel quale una domanda possa essere fatta senza timore e un dubbio possa essere espresso senza sentirsi giudicati.

“Abbiamo dato delle informazioni essenziali e distribuito la guida sull’autismo – ha concluso Valentina Oliveri – affrontando gli argomenti fondamentali delle neurodivergenze. Speriamo che molti genitori e tutte le persone che hanno dubbi o curiosità possano avvicinarsi e sentirsi liberi di fare domande”.

Un piccolo passo, ma in una direzione precisa: rendere l’autismo un tema della comunità e non soltanto delle famiglie direttamente coinvolte o degli specialisti. Perché l’inclusione passa anche dai luoghi più normali della vita quotidiana e, prima ancora dei servizi, comincia dalla conoscenza e dalla capacità di accogliere.

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