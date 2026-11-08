Demoskopika inserisce la provincia tra le destinazioni italiane con maggiore peso del segmento a cinque stelle. Ma il dato apre una nuova sfida: trasformare il turismo alto-spendente in permanenza, servizi e ricchezza per il territorio.

Agrigento entra nella geografia del turismo di lusso italiano. Non è soltanto una destinazione culturale e archeologica, conosciuta nel mondo per la Valle dei Templi, ma anche uno dei 17 poli nazionali del turismo di alta gamma. A certificarlo è un’indagine di Demoskopika, diffusa domenica 8 novembre, che analizza l’evoluzione delle presenze negli alberghi a cinque stelle e cinque stelle lusso.

Un risultato significativo per la provincia agrigentina, inserita nello stesso gruppo di Roma, Bolzano, Venezia, Firenze, Milano, Napoli, Sassari, Padova, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Aosta, Como, Siena e Salerno.

Non si tratta di una semplice classifica delle località più frequentate. Lo studio individua le province che combinano un peso rilevante sulle presenze nazionali negli alberghi di lusso con un’incidenza del segmento superiore alla media italiana.

Nel complesso, questi 17 territori concentrano quasi otto pernottamenti su dieci negli alberghi a cinque stelle italiani, per un totale di oltre 11,7 milioni di presenze, pari al 79,2% del mercato nazionale di fascia alta.

La provincia di Agrigento figura dunque in un gruppo ristretto, in un settore nel quale la domanda turistica è fortemente concentrata. Un dato che assume particolare rilievo anche nel confronto siciliano: insieme ad Agrigento compaiono tra i poli del lusso Palermo e Messina, mentre Siracusa viene collocata da Demoskopika tra le destinazioni luxury di nicchia.

Dal Verdura Resort a Villa Athena: gli indirizzi dell’ospitalità di alta gamma

Dietro questi numeri c’è un’offerta ricettiva che negli anni ha consolidato la propria presenza sul mercato internazionale.

Tra le strutture più rappresentative spicca il Verdura Resort di Sciacca, del gruppo Rocco Forte Hotels, complesso a cinque stelle affacciato sul Mediterraneo, con campi da golf, spa, ristorazione di alto livello, suite e ville private. Una realtà che ha contribuito a proiettare la costa agrigentina nel circuito internazionale dell’ospitalità di lusso. Rocco Forte Hotels

Ad Agrigento città, il Villa Athena Resort, a pochi passi dalla Valle dei Templi, rappresenta uno degli esempi più conosciuti di ospitalità esclusiva legata al patrimonio archeologico. Sempre nell’area agrigentina opera il Doric Eco Boutique Resort & Spa, che associa l’accoglienza a cinque stelle al benessere e a una proposta ricettiva più raccolta. Hotels.com

Sulla costa di Siculiana si distingue l’ADLER Spa Resort SICILIA, struttura di fascia alta immersa nel paesaggio mediterraneo, con un’offerta centrata sul benessere e sulla natura. A Sciacca si aggiunge il Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa, altra realtà dell’ospitalità a cinque stelle. Tripadvisor+1

Sono strutture diverse per dimensioni, caratteristiche e clientela, ma accomunate dalla capacità di proporre un’esperienza che va oltre il semplice pernottamento. Accanto a queste operano anche boutique hotel, wine resort e dimore di charme che, pur non appartenendo necessariamente alla categoria ufficiale dei cinque stelle, contribuiscono ad ampliare l’offerta turistica di fascia alta.

I turisti che spendono di più: gli americani tra i mercati strategici

L’indagine Demoskopika offre anche un altro elemento di riflessione: il peso economico dei visitatori stranieri con maggiore capacità di spesa.

Nel 2025, secondo le stime dello studio, gli undici principali mercati esteri cosiddetti big spender avrebbero generato negli alberghi italiani un giro d’affari di 21,4 miliardi di euro. In testa la Germania, con 6,39 miliardi, seguita dagli Stati Uniti con 4,69 miliardi e dal Regno Unito con 2,28 miliardi.

Particolarmente interessante il comportamento dei turisti statunitensi: secondo i dati Istat richiamati nell’indagine, il 79,6% delle loro presenze alberghiere in Italia si concentra nelle strutture a quattro e cinque stelle.

Per una provincia come Agrigento, che può contare su un patrimonio archeologico di richiamo mondiale, sul mare, sull’enogastronomia e su strutture ricettive di prestigio, si tratta di un mercato dalle potenzialità importanti. Il dato nazionale, tuttavia, non permette da solo di quantificare la spesa degli americani nel territorio agrigentino.

La sfida: portare la ricchezza anche fuori dai resort

Il riconoscimento di Demoskopika apre però una questione che riguarda l’intero sistema turistico agrigentino. Quanto del valore generato dal turismo di lusso riesce a trasformarsi in ricchezza diffusa per il territorio?

La presenza di resort internazionali e alberghi di prestigio rappresenta un’opportunità per ristoranti, produttori locali, guide turistiche, trasporti, commercio e imprese culturali. Ma perché questo accada occorre costruire un’offerta capace di accompagnare il visitatore anche fuori dalla struttura ricettiva.

C’è poi il tema dei servizi. La qualità dell’accoglienza alberghiera deve confrontarsi con quella della destinazione: collegamenti, mobilità, manutenzione urbana, accessibilità dei luoghi culturali, pulizia e possibilità di vivere il territorio in sicurezza e comodità.

Un albergo a cinque stelle può garantire un soggiorno eccellente, ma da solo non può trasformare un’intera città in una destinazione a cinque stelle.

È su questo terreno che si misura la prossima sfida di Agrigento. Il turismo di alta gamma è già una realtà riconosciuta a livello nazionale. Occorre adesso comprendere quanto contribuisca all’economia locale, quale sia la permanenza media degli ospiti e quali opportunità possa generare per le attività del territorio.

Perché il vero traguardo non è soltanto entrare nella mappa italiana del lusso, ma fare in modo che quella presenza produca lavoro, investimenti e sviluppo anche oltre i confini dei grandi alberghi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp