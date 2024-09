Finalmente una nota positiva emerge per il settore turistico di Agrigento, che ha visto un incremento nei visitatori della Valle dei Templi rispetto allo scorso anno. I dati forniti dalla direzione del Parco Archeologico indicano che fino al 31 luglio 2024 sono stati registrati 596.285 accessi, con 390.449 biglietti paganti e 205.836 gratuiti. Questo dato include anche le aperture serali della Valle, attive dal 1° luglio e fino al 22 settembre.

In confronto, lo scorso anno la Valle aveva totalizzato 1.028.767 presenze, di cui 701.767 biglietti paganti e 327.000 gratuiti, con il milionesimo ingresso registrato a fine stagione. Nonostante il buon andamento dei primi mesi del 2024, con picchi positivi a febbraio e aprile, giugno ha visto una flessione significativa, e luglio ha visto solo un lieve incremento rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, i gestori delle strutture ricettive di Agrigento segnalano un calo notevole delle presenze turistiche, specialmente ad agosto, il mese di punta per il turismo estivo. Questo calo ha colpito sia il numero di pernottamenti che la qualità dei soggiorni, generando un certo disagio tra gli operatori del settore. Il numero di ingressi alla Valle non sembra proporzionale all’aumento dei visitatori, suggerendo che, sebbene il flusso di turisti sia in crescita, non si traduca necessariamente in un aumento degli alloggi e dei servizi per gli ospiti.

>Leggi anche : turismo calo estivo

Le aspettative per la fine della stagione rimangono alte, con la speranza che l’ultimo scorcio della stagione, che ad Agrigento si estende fino a ottobre, porti una ripresa dei flussi turistici. L’augurio è che il Parco Archeologico riesca a staccare anche quest’anno il milionesimo biglietto d’ingresso, confermando il trend positivo e rilanciando le prospettive per il futuro del turismo in città.