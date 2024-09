Il 21 settembre, al Teatro Pirandello di Agrigento, si terrà l’ottava edizione del Premio Karkinos 2024. Tra i premiati spiccano Tra i premiati figurano il Conservatorio di musica “Toscanini” di Ribera per la sezione arte e musica, e Openhouse, progetto di Valentina e Federica Sorce, insignito per l’importante lavoro nel campo dell’inclusione. Per la sezione poesia, il premio andrà a Gloria Riggio, mentre Marcello Lino sarà riconosciuto per i suoi meriti nel settore della medicina. Il Premio Totò Moncada per l’imprenditoria sarà consegnato a Francesco Messina, mentre per la tutela dell’ambienteil riconoscimento sarà assegnato a Vittorio Alessandro.

Un premio speciale per la legalità verrà conferito al prefetto di Agrigento, Filippo Romano, in segno di apprezzamento per il suo impegno istituzionale. Novità di quest’anno è la sezione dedicata agli “Angeli in divisa”, riservata a chi si è distinto nel servizio alle forze dell’ordine: per la Polizia di Stato verrà premiato il commissario Michelangelo Lo Piparo, mentre per il Comando Provinciale dei Carabinieri il riconoscimento andrà al vice brigadiere Francesco Paolo Venerio.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Antiche Tradizioni Popolari”, presieduta da Salvatore Varisano, prenderà il via alle 20:30 e sarà presentata da Elettra Curto. Special guest della serata saranno Mario Vasile e Mimmo Pontillo, che contribuiranno a rendere il momento ancora più speciale con spettacoli e performance.

A fare gli onori di casa durante la conferenza stampa sono stati il direttore dell’ente parco, Roberto Sciarratta, insieme al direttore artistico del premio, Carmelo Cantone, e a diverse personalità istituzionali, tra cui il sindaco di Agrigento, il direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia, e Riccardo Cacicia per la Camera di Commercio di Agrigento.