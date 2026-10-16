L’Asp di Agrigento indìce la prima edizione del “Bra Day Agrigento” (Breast Reconstruction Awareness Day), una giornata di sensibilizzazione dedicata alla ricostruzione mammaria dopo un intervento oncologico, in programma mercoledì 21 ottobre all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. L’iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza sulle possibilità offerte dalla chirurgia ricostruttiva, evidenziandone il valore non soltanto clinico, ma anche nel recupero dell’identità corporea, del benessere psicologico e della qualità di vita delle donne che affrontano un tumore al seno.

«La ricostruzione mammaria – dichiara il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento, Alessandro Delle Donne – è una componente importante del percorso di cura, perché contribuisce al recupero del benessere complessivo della donna. Con questa iniziativa vogliamo promuovere l’informazione, valorizzare le competenze dei nostri professionisti e rafforzare un modello assistenziale fondato sulla collaborazione tra diverse specialità, mettendo sempre al centro i bisogni della paziente».

Nel corso della mattinata si susseguiranno gli interventi di specialisti in chirurgia plastica (branca recentemente attivata presso l’ospedale di Agrigento), chirurgia senologica, oncologia medica, radiologia e psico-oncologia, che approfondiranno le diverse fasi del percorso diagnostico, terapeutico e ricostruttivo, dalle tecniche chirurgiche alle possibilità di completamento della ricostruzione, fino al sostegno psicologico. L’appuntamento rappresenterà anche un’occasione per illustrare il valore della Breast Unit di Agrigento e del lavoro multidisciplinare nella presa in carico integrata e personalizzata delle pazienti.

Dalle ore 12.30 saranno offerte visite senologiche specialistiche gratuite, sulla base delle adesioni raccolte nel corso della mattinata dagli operatori delle associazioni coinvolte. La manifestazione si realizza con la collaborazione del Lions Club Agrigento Host, Solideali ODV, Amico ETS e LILT – sede di Agrigento. L’obiettivo è contribuire a consolidare un percorso strutturato di chirurgia ricostruttiva mammaria nell’offerta assistenziale dell’Asp, promuovendo informazione, prevenzione e attenzione alla persona.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp