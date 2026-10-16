Inflitti 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa per un’estorsione da 10 euro. Il tribunale di Sciacca ha condannato un 47enne saccense per avere minacciato e aggredito il titolare di un esercizio commerciale. La vicenda risale all’estate del 2021.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, avrebbe avvicinato il commerciante con fare minaccioso chiedendo 10 euro. Poco dopo lo avrebbe anche aggredito, prima con uno schiaffo e poi con una stampella. Il giudice, pur condannando l’imputato, ha riconosciuto un vizio parziale di mente.

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