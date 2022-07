TUA: “Nessuna inadempienza e criticità del trasporto urbano.”

“Nessuna inadempienza e criticità del trasporto urbano.” Replica così l’azienda Tua, che gestisce il trasporto urbano ad Agrigento, alle notizie dei giorni scorsi relative alla nascita di una “commissione speciale di studio” al comune” per valutare ulteriori proposte che possano tornare utili nella redazione del nuovo bando per l’affidamento del Servizio di Trasporto Urbano. “Il tema dibattuto in Consiglio Comunale – scrive l’azienda- ha ad oggetto “un maggior numero di corse” prevedendo anche “corse notturne ed estive, per facilitare un maggior uso del mezzo pubblico”. Allo stato, l’azienda di trasporti è vincolata alle corse stabilite nel contratto stipulato con il Comune, e a quelle (non ad altre) è tenuta ad uniformarsi. Resta inteso che, nell’ottica di incentivare l’uso del servizio pubblico, per limitare l’inquinamento e venire incontro alle esigenze di tutta la collettività, guardiamo con favore ad ogni iniziativa tesa al potenziamento dello stesso. Allo stato, tuttavia, non possiamo che attenerci alle disposizioni finora volute contrattualmente dall’amministrazione comunale.” Con l’approssimarsi della scadenza contrattuale con la Tua, i consiglieri comunali di Agrigento, Alfano, Sollano, Cacciatore, Piparo, Settembrino, Gramaglia, Cirino, La Felice, Zicari, Alongi, Hamel, Cantone e il Presidente del Consiglio Civiltà, hanno presentato un atto d’indirizzo all’Amministrazione attiva che è stato discusso nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Gli interventi dei consiglieri Alfano, Cantone, Zicari, Cacciatore, Gramaglia, dell’Assessore Principato e del Consigliere Sollano hanno fatto emergere che “per un raggiungimento di un servizio ottimale di trasporto urbano è necessario- scrivevano, tra le altre cose, i consiglieri- previo esame delle criticità del servizio stesso rilevate e attenzionate agli uffici comunali nel corso degli anni, ​ una valutazione dell’aderenza del servizio alle norme contrattuali vigenti, un adeguamento del prossimo bando alla realtà orografica della città, prevedendo anche corse notturne ed estive”.

E, intanto, il presidente del consiglio comunale, Giovanni Civiltà, afferma: “La commissione produrrà al termine del suo lavoro una relazione di chiusura (che porterà in Aula) dove si evidenzieranno le criticità di un servizio, che molto lascia a desiderare.”