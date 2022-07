Covid in provincia di Agrigento: registrati ben 1.335 nuovi positivi

Nessuna nuova vittima, ma registrati ben1.335 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 2.457 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 117.195 (1 marzo 2020 – 12 luglio 2022). In totale i guariti sono 107.935. Gli attuali positivi sono 8.689, di cui 8.657 in isolamento domiciliare, e 32 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 25 al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 in ospedale fuori provincia. Complessivamente 570 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 471.140 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 12 luglio 2022 sono 1.110.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 12 luglio: Agrigento 16.095 (1.110 attuali contagiati, 14.924 guariti e 61 deceduti); Alessandria della Rocca 578 (51 attuali contagiati, 525 guariti e 2 deceduti); Aragona 2.244 (168 attuali contagiati, 2.068 guariti e 8 deceduti); Bivona 982 (87 attuali contagiati, 894 guariti e 1 deceduto); Burgio 594 (41 attuali contagiati, 550 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 345 (15 attuali contagiati, 327 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 743 (79 attuali contagiati, 658 guariti, e 6 deceduti); Camastra 578 (22 attuali contagiati, 550 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.697 (116 attuali contagiati, 1.578 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.962 (190 attuali contagiati, 2.752 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 11.096 (795 attuali contagiati, 10.242 guariti e 59 deceduti); Casteltermini 2.178 (228 attuali contagiati, 1.941 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 891 (84 attuali contagiati, 801 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 870 (53 attuali contagiati, 813 guariti e 4 deceduti); Cianciana 900 (99 attuali contagiati, 795 guariti e 6 deceduti); Comitini 254 (12 attuali contagiati, e 242 guariti); Favara 11.144 (690 attuali contagiati, 10.422 guariti e 32 deceduti); Grotte 1.314 (85 attuali contagiati, 1.225 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 318 (21 attuali contagiati, 296 guariti e 1 deceduto); Licata 8.614 (627 attuali contagiati, 7.945 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 423 (47 attuali contagiati, 375 guariti, 1 deceduto); Menfi 3.116 (357 attuali contagiati, 2.743 guariti e 16 deceduti); Montallegro 688 (43 attuali contagiati, 637 guariti e 8 deceduti); Montevago 641 (81 attuali contagiati, 558 guariti e 2 deceduti); Naro 1.809 (196 attuali contagiati, 1.599 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 6.118 (264 attuali contagiati, 5.816 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.566 (291 attuali contagiati, 4.258 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 2.075 (111 attuali contagiati, 1.956 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.513 (259 attuali contagiati, 3.235 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.755 (121 attuali contagiati, 2.620 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.363 (110 attuali contagiati, 1.248 guariti e 5 deceduti); Ribera 5.103 (341 attuali contagiati, 4.729 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 990 (62 attuali contagiati, 900 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 869 (65 attuali contagiati, 794 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.031 (224 attuali contagiati, 1.801 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 392 (22 attuali contagiati, 369 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 584 (54 attuali contagiati, 528 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.549 (124 attuali contagiati,1.414 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 988 (78 attuali contagiati, 907 guariti e 3 deceduti); Sciacca 10.829 (1.167 attuali contagiati, 9.612 guariti e 50 deceduti); Siculiana 1.518 (62 attuali contagiati, 1.449 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 328 (38 attuali contagiati, 289 guariti e 1 deceduto).

Sono 2 i migranti attualmente positivi al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.