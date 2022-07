Raffadali: inaugurata collettiva di pittura scultura e manufatti artigianali

E’ stata inaugurata a Raffadali, lo scorso sabato 9 luglio, una mostra di collettiva di pittura , scultura e manufatti artigianali nei locali della Biblioteca comunale di via Nazionale, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna degli Infermi. Una mostra frutto dell’arte della creatività e della fantasia di artisti locali che avranno l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico , anche se in verità si tratta di artisti già affermati . Gli artisti che espongono le loro opere sono: Giuseppe Barna , Mimmo Cassaro, Alvise Gangarossa , Gaetano Gangarossa, Gerlando Meli , Nada Murena, Riccardo Ragusa, Angelo Spoto, Filippo Tarallo e Giuseppe Gueli . La mostra, patrocinata dal Comune di Raffadali, è organizzata dal presidente della biblioteca comunale, Giuseppe Ferro . La mostra rimarrà aperta fino al 17 luglio .

Nella foto di copertina alcuni partecipanti e il presidente della biblioteca