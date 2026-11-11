La Corte di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla Tua – l’azienda del trasporto urbano di Agrigento – nei confronti di sei autisti coinvolti e già assolti dall’inchiesta su una presunta truffa nella vendita dei biglietti e per interruzione di pubblico servizio. Lo ha stabilito il giudice Gabrielle De Marco, chiudendo definitivamente anche la parte civile della vicenda.

Il provvedimento segue l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” emessa nel febbraio dello scorso anno dal tribunale di Agrigento nei confronti di dieci imputati.

Il giudice d’appello, pur ritenendo legittima la scelta della Tua di ingaggiare un investigatore privato a seguito dei primi sospetti sui dipendenti, ha giudicato la testimonianza in aula del professionista contraddittoria e insufficiente a dimostrare la condotta illecita oltre ogni ragionevole dubbio, confermando così l’impianto della sentenza di primo grado.

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