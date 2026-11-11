Il rilancio di uno dei polmoni verdi più importanti di Agrigento passa da una proposta lungimirante e da un treno di finanziamenti che la città non può permettersi di perdere. L’imprenditore agrigentino Giovanni Parisi ha indirizzato una lettera aperta al sindaco Michele Sodano, riaccendendo i riflettori sul destino del parco di viale Icori, storicamente noto a tutti come parco dell’Addolorata. L’obiettivo è chiaro: restituire lo spazio alla comunità, cambiandone il nome in “La Città dei Ragazzi” per segnarne la rinascita e la definitiva vocazione futura a servizio delle famiglie.

La proposta non è un semplice auspicio, ma si poggia su un’opportunità economica concreta e immediata. La Regione Siciliana ha infatti recentemente pubblicato un bando specifico (il D.A. n. 319/Gab del 5 novembre 2026) che costituisce una leva finanziaria irripetibile.

La misura regionale è strutturata in step successivi che potrebbero rivoluzionare l’intera area in soli quattro anni: un contributo iniziale di 200.000 euro, a copertura del 20% della spesa per il primo avvio del progetto; un successivo step da 1.000.000 di euro per l’ampliamento e lo sviluppo dei lavori; un plafond complessivo fino a 5.000.000 di euro per completare la totale rigenerazione e valorizzazione dell’area.

«La città e le famiglie agrigentine tornano a guardare con speranza a uno dei luoghi storici del nostro verde urbano», scrive Parisi nella sua lettera al primo cittadino, sottolineando come sia giunto il momento di dare risposte concrete ai giovani del territorio. Tuttavia, il fattore tempo gioca un ruolo cruciale. I termini per la presentazione delle istanze alla Regione sono stretti e impongono una risposta burocratica celere da parte degli uffici comunali.

«Considerando la scadenza imminente dei termini per la presentazione delle istanze – incalza l’imprenditore – siamo certi che l’amministrazione comunale abbia già acceso i riflettori su questa opportunità e stia predisponendo ogni azione necessaria per non perdere un treno così decisivo per il futuro dei nostri giovani e del nostro territorio. Restiamo fiduciosi in un riscontro tempestivo e nell’avvio di un percorso concreto per la riapertura e la rigenerazione di questo fondamentale polmone verde della nostra città». La palla passa adesso al Palazzo di Città, chiamato a rispondere all’appello del mondo imprenditoriale e dei cittadini.

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