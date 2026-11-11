“Quanto sta accadendo nelle scuole italiane è gravissimo e, soprattutto, non può essere considerato imprevedibile. Avevo già segnalato la pericolosità e gravità di questa escalation con una mia interrogazione parlamentare urgente, chiedendo al Governo di fare piena luce sulla raffica di allarmi bomba che aveva coinvolto circa cento istituti, una ventina di giorni fa, di verificare eventuali collegamenti e di predisporre misure concrete di prevenzione e protocolli operativi uniformi”. Così la deputata M5S Ida Carmina.

“Il Governo, invece, non ha dato le risposte e le garanzie necessarie – continua Carmina -. Oggi, a distanza di settimane, siamo nuovamente alle prese con evacuazioni, lezioni interrotte, famiglie angosciate e scuole costrette a fronteggiare l’emergenza. La mia interrogazione era un preciso campanello d’allarme, che non poteva essere ignorato. Avevamo chiesto coordinamento tra prefetture e forze dell’ordine, verifiche sulla matrice di queste minacce, attenzione alla cybersicurezza e indicazioni operative chiare per tutti gli istituti”.

“Non si può continuare a lasciare dirigenti scolastici e comunità scolastiche soli a gestire situazioni così delicate, senza una regia nazionale. Il Governo Meloni si è presentato come il Governo della sicurezza, ma la sicurezza non si proclama con gli slogan: si costruisce con prevenzione, investimenti, intelligence, protezione informatica e capacità di intervenire tempestivamente”, conclude la parlamentare agrigentina.

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