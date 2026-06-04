Ha provato a sistemarsi abusivamente in un appartamento di proprietà di altre persone. Un trentacinquenne residente a Campobello di Licata, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per violazione di domicilio È accaduto in via Solferino, nel centro abitato campobellese.

L’uomo ha di fatto occupato abusivamente l’immobile che in quel momento era disabitato. Sono stati i vicini a chiamare il 112, insospettiti da quella presenza. I carabinieri della locale Stazione sono intervenuti e hanno sorpreso l’uomo all’interno della casa. Dopo la denuncia a piede libero al trentacinquenne è stato imposto di lasciare l’abitazione.

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