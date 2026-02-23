Una pensionata di 87 anni, residente nel quartiere di Monserrato ad Agrigento, ha ricevuto la “solita” telefonata: «Sono un carabiniere, sua figlia ha avuto un grave incidente stradale. Per evitare che finisca in carcere servono soldi». Soldi che, sempre a detta del finto militare, dovevano essere «consegnati nelle sue mani».

L’anziana, letteralmente terrorizzata, ha consegnato al sedicente carabiniere che ha bussato alla porta di casa tutto quello che aveva: 3.500 euro per aiutare la figlia.

Quando ha scoperto di essere stata truffata, si è recata alla Stazione carabinieri (quelli veri) di Agrigento, per raccontare quanto le era accaduto e quanto quel raggiro le è costato. Ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti.

