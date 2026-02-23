Spettacolo e bel gioco al “Totò Russo” di Aragona. L’Akragas SLP supera con autorità l’Atletico Megara 1908 nella 19ª giornata del campionato di Promozione girone D e manda un segnale chiaro alla capolista.

I biancoazzurri di mister Dino De Rosa approfittano della sconfitta del Priolo F.C., battuto 2-0 dal Serradifalco e fermo a quota 52 punti, portandosi a -4 dalla vetta. È un’Akragas che vince e convince. Difesa compatta, linee strette, nessuno spazio concesso agli avversari. Davanti invece è un continuo creare occasioni, con qualità, ritmo e concretezza che entusiasmano il pubblico.

Il protagonista assoluto è ancora lui, Inacio Ten Lopez, autore di sei reti e un assist. Accanto al bomber biancoazzurro vanno a segno anche Unniemi, King e Marrone, tutti protagonisti di una prestazione di alto livello.

Ten Lopez, al termine della gara, commenta così:

«Sono contento perché meritavamo questa vittoria, abbiamo lavorato duro per far bene. Per noi tutte le domeniche le partite sono una guerra, noi ci alleniamo per vincere e oggi abbiamo fatto alla grande».

Sulla sconfitta del Priolo aggiunge:

«La domenica penso solo alla squadra, dobbiamo far bene il nostro lavoro, poi vediamo cosa succede alla fine. Dobbiamo pensare solo a noi».

Con le sei marcature di giornata sale a quota 16 in stagione:

«Sono contento. L’attaccante è buono se segna, però se la squadra vince sono ancora più contento».

Soddisfatto anche il presidente Salvatore La Porta, che analizza il momento della squadra e guarda avanti:

«Oggi una bella partita e un buon risultato. Siamo contenti che dal Serradifalco arrivi questa notizia. Il Priolo ha perso e si accorciano le distanze. Per noi non cambia niente perché abbiamo sempre creduto di farcela. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto».

Sul capitolo stadio “Esseneto”:

«Spero che per fine marzo potremo riavere agibile lo stadio e rimetterci in gioco all’Esseneto».

Nel prossimo impegno l’Akragas affronterà il Frigintini sabato 28 febbraio alle 15:00, ancora al “Totò Russo”, per proseguire la corsa alla vetta.

Adesso non c’è più spazio per cali di tensione: serviranno continuità, concentrazione e lo stesso ritmo visto in questo pomeriggio perfetto.

AKRAGAS SLP 9

ATLETICO MEGARA 1908 0

Marcatori: pt 2’, 12’, 25’, 32’ Ten Lopez; 8’ Unniemi; 44’ King; st 14’ Ten Lopez, 39’ Marrone, 42’ (rig.) Ten Lopez.

Akragas: Llama (45’ Amara), Messina (50’ Tavella), Camilleri (50’ Ferotti), King (54’ Di Maria), Cipolla (57’ Rizzo), Marrone, Casucci, Unniemi, Ten Lopez, Vizzini.

All.: De Rosa.

Megara: Giannetto (72’ Cracchiolo), Traina, D’Asero, Orofino, Busso, D’Arrigo, Figura, Riccobono, Fichera, Caia.

All.: Grasso.

Arbitro: Trapani di Marsala.

