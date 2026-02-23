Offendono e si scagliano contro i poliziotti in servizio di ordine pubblico per la movida. Uno è stato arrestato ed è finito in carcere, l’altro è stato denunciato. Protagonisti del brutto episodio, un ventitreenne e un ventenne, entrambi di Agrigento, residenti a Favara. È accaduto, in piazza San Francesco nella notte tra sabato e domenica. Gli agenti erano intervenuti per riportare la calma in una lite con una ragazza. I due giovani, verosimilmente alticci, si sono però scagliati contro di loro.

Sono stati bloccati e portati in questura. Il ventitreenne è stato arrestato, mentre il più giovane denunciato. Devono rispondere di oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale. Il solo ventitreenne anche di lesioni personali. Dopo le formalità di rito, su ordine del sostituto procuratore di turno alla Procura di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.

Un agente è rimasto ferito, per fortuna non gravemente, e ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sottoposto alle cure del caso è stato giudicato guaribile con una prognosi di dieci giorni. Il ventenne oltre alla denuncia è stato anche sanzionato amministrativa per ubriachezza molesta.

