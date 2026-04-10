Ieri mattina, nell’aula magna del Polo universitario Empedocle di Agrigento, Alessandra Conte, Teresa Di Giacomo, Stella Manto e Sara Andrea Muratore di Agrigento e Chiara Lauricella e Tetiana Pizzuto di Caltanissetta, hanno conseguito la laurea in Infermieristica alla presenza della giuria composta dal presidente Roberto Latina; dai componenti Celestino Bonura, Anna Brancato, Marika Lo Monaco, Alessandro Pitruzzella; dai componenti delle materie professionalizzanti Tania Lorenza Calafato e Antonino Venezia; dai rappresentanti degli Ordini delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, Salvatore Pantalena, e Caltanissetta, Maria La Greca, e dal rappresentante del ministero della Salute, Gloria Vegna.

“Tra la grande emozione dei familiari che hanno gremito la sala – commentano Salvatore Pantalena e Antonino Venezia, rispettivamente segretario e consigliere dell’Opi di Agrigento – le studentesse hanno discusso le loro tesi affrontando temi di rilevante importanza dedicati al paziente del territorio, al supporto rianimatore, alla presa in carico del paziente anziano e discutendo anche del decreto ministeriale 77 che definisce i modelli e gli standard per l’assistenza territoriale”.

“Queste giovani professioniste – afferma Salvatore Occhipinti, presidente Opi Agrigento – rappresentano il futuro dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio. La loro preparazione, la sensibilità dimostrata nelle tematiche affrontate e la passione con cui si affacciano alla professione infermieristica sono motivo di orgoglio per l’Ordine e per l’intera comunità. A loro va il nostro augurio più sincero: che possano portare competenza, umanità e innovazione nei luoghi di cura, contribuendo a rafforzare un sistema sanitario sempre più vicino ai bisogni delle persone”.

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