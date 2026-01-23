Ancora una truffa ai danni di anziani in provincia di Agrigento. Questa volta, vittima del raggiro, è stata una pensionata ottantenne di Ribera. Un malvivente si è presentato alla sua porta dicendole che il figlio aveva avuto un incidente stradale nel quale era stata coinvolta anche una donna in gravidanza e che, per evitargli l’arresto, avrebbe dovuto aiutarlo economicamente.

L’anziana, spaventata, ha consegnato gioielli e preziosi per un valore di circa 3 mila euro. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Con il figlio, dunque, si è presentata alla caserma dei Carabinieri della Tenenza di Ribera e ha presentato denuncia, a carico di ignoti, per il reato di truffa. Al via le indagini dei militari per risalire all’identità del delinquente.

