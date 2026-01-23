Hanno forzato la porta d’ingresso riuscendo a penetrare all’interno di un hotel di contrada “Sovareto” a Sciacca al momento chiuso. Durante l’incursione i ladri hanno sradicato e rubato un importante quantitativo di cavi elettrici in rame, circa 100 chili, costituenti parte dell’impianto elettrico ad alta tensione che hanno mandato in tilt la struttura.

I danni sono stati quantificati in ben 15.000 euro. A fare la scoperta della razzia è stato il direttore del complesso alberghiero, che s’è recato alla caserma dei carabinieri della Stazione di Sciacca, ed ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, per il furto. I ladri sono entrati in azione nel corso delle ore notturne. Indagini dei militari dell’Arma.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp