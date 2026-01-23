La Zona a traffico limitata di via Atenea continua a essere violata da numerosi automobilisti, spesso turisti poco attenti. Il bilancio dell’anno 2025, riferito al periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre, conta 2.504 verbali elevati dalla polizia locale di Agrigento per accessi non consentiti.

In media, più di duecento infrazioni ogni mese. A commetterle sono per lo più visitatori italiani e stranieri alla guida di vetture prese a noleggio, ma tra i contravvenzionati figurano anche agrigentini che non rispettano i divieti. La sanzione è di 96 euro che può essere ridotta se pagata entro cinque giorni.

