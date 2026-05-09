Ancora una truffa con il metodo del finto carabinieri in provincia di Agrigento. Questa volta a cadere nel raggiro è stato un 83enne pensionato di Menfi. L’anziano è stato contattato da un sedicente appartenente all’Arma che gli ha riferito che l’automobile a lui intestata era stata usata per una rapina e che avrebbe dovuto pagare per evitare guai con la giustizia.

Poco dopo si è presentato alla porta di casa un finto carabiniere al quale l’anziano ha consegnato mille euro in contanti e quattro fucili che deteneva legalmente. Al via le indagini dei carabinieri della Stazione di Menfi per risalire all’identità dei malviventi.

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