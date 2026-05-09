Carmelo Faldetta è stato nominato responsabile dell’Elevata Qualificazione 5 – Politiche di coesione (Ufficio Europa), Opere pubbliche, Manutenzione e Servizi informatici del Comune di Canicattì. Una scelta accolta con soddisfazione dall’Ordine degli architetti.

«Carmelo Faldetta – commenta il presidente dell’Ordine degli architetti di Agrigento Alfonso Cimino – è un caro collega, da sempre vicino alle politiche dell’Ordine. Ne riconosciamo le qualità umane e professionali e siamo certi che offrirà un contributo prezioso al Comune di Canicattì”.

“Svolgerà il suo ruolo con entusiasmo e competenza, affrontando le criticità non solo da dirigente ma anche da architetto, con una visione tecnica e sensibile alle esigenze del territorio. In un momento in cui la carenza di personale negli Uffici tecnici sta creando difficoltà in molti Comuni dell’Agrigentino – conclude Cimino -, la sua presenza rappresenta un valore aggiunto concreto».

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