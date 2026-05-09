Ha rubato uno scooter Honda nei pressi della zona del campo sportivo di Agrigento dirigendosi verso la Statale 640 pensando di farla franca. Non aveva fatto i conti con i carabinieri che lo hanno intercettato nella zona di Maddalusa.

Dopo un inseguimento il malvivente è stato costretto ad abbandonare il mezzo appena rubato e fuggire tra i campi per far perdere le sue tracce. I militari dell’Arma, nel corso del successivo sopralluogo, in un terreno vicino hanno recuperato anche un secondo motociclo, modello Gilera, risultato rubato.

E’ verosimile che il fuggitivo sarebbe stato suo solito utilizzare quella zona isolata e senza illuminazione, per nascondere la refurtiva e recuperarla in un secondo momento. I due mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp