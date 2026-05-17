Ancora una truffa messa a segno nell’Agrigentino con le modalità del finto carabiniere. Questa volta a cadere nel raggiro è stata una novantenne di Sciacca. L’anziana è stata contattata telefonicamente da un finto carabiniere che la raccontato di presunti guai di figlia e genero con una banca.

Il truffatore ha inviato così la pensionata a consegnare soldi e oggetti preziosi per evitare che i parenti finissero in carcere. La donna, poco dopo, ha consegnato numerosi oggetti d’oro ad un malvivente che si è presentato davanti la porta di casa. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. Al via le indagini per risalire ai balordi.

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