Energia elettrica gratis, attraverso un allaccio abusivo, alla rete del gestore. In questo modo un’azienda agricola di Licata ha usufruito dell’ingegnoso sistema senza alcun limite. La “comodità” però è finita con l’arrivo dei poliziotti del Commissariato di Licata, unitamente ai tecnici dell’Enel.

Nel corso del controllo hanno scoperto che l’attività lavorativa era allacciata abusivamente alla rete elettrica. L’accertamento è scattato in seguito ad alcune anomalie riscontrate sui consumi. Gli agenti, al termine dell’ispezione, hanno denunciato il titolare, un 38enne licatese, per furto aggravato.

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