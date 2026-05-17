I poliziotti del Commissariato di Canicattì hanno effettuato un maxi controllo del territorio per contrastare lo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. In centro e nei rioni periferici, gli agenti hanno fermato e controllato numerose persone, perlopiù giovani. Sequestrati cocaina, marijuana, hashish e perfino eroina.

Quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Agrigento quali consumatori abituali di stupefacenti. Le dosi che avevano in tasca erano per uso personale. Si tratta di un trentenne e un quarantenne di Canicattì e di un diciottenne e un ventunenne di Delia.

Il quarantenne è stato trovato in possesso di cocaina e eroina. La droga rinvenuta è stata sequestrata.

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