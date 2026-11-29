Una voce autorevole al telefono per seminare il panico e annebbiare la lucidità, poi la bussata alla porta per incassare. Si conferma tristemente efficace la tecnica del falso carabiniere messa a segno l’altro pomeriggio nell’Agrigentino ai danni di una casalinga di 63 anni, derubata di oro e gioielli per un valore stimato intorno ai 20mila euro.

Tutto si è giocato sulla rapidità e sull’isolamento emotivo della vittima. Sorpresa da una telefonata inattesa, la donna si è ritrovata a dialogare con un sedicente carabiniere che le ha descritto uno scenario drammatico, tale da richiedere un intervento immediato. Un’azione studiata nei dettagli: l’interlocutore non le ha lasciato tregua, mantenendo attiva la conversazione proprio per evitarle qualsiasi momento di pausa o la possibilità di chiedere aiuto ai parenti.

In quella finestra di vulnerabilità è entrato in azione il secondo uomo, presentatosi sull’uscio di casa in veste di militare per ritirare quanto richiesto al telefono. Un colpo fulmineo, concluso prima ancora che la malcapitata potesse metabolizzare l’accaduto. Soltanto a chiamata interrotta, di fronte al silenzio della casa, la 63enne ha realizzato l’amara realtà. Subito dopo si è recata dai carabinieri della locale Stazione per formalizzare la denuncia: ora è caccia ai due truffatori.

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