Un semplice alt intimato durante un posto di blocco ha messo fine all’irreperibilità di un bracciante agricolo di 66 anni, convinto di poter eludere i controlli spostandosi lungo le strade cittadine al volante dell’auto della compagna. Il piano per evitare il carcere si è infranto contro i controlli dei carabinieri della Compagnia di Canicattì, che lo hanno arrestato in esecuzione di una condanna definitiva per violenza sessuale.

Al momento del fermo, l’uomo ha consegnato i documenti mantenendo un atteggiamento apparentemente tranquillo, nella speranza che una vettura non intestata a suo nome bastasse a evitare approfondimenti. L’intuito dei militari dell’Arma ha invece portato a una verifica completa attraverso i terminali in dotazione.

Dagli accertamenti è spuntato subito il provvedimento restrittivo emesso dall’Autorità giudiziaria: un ordine di carcerazione per una pena residua pari a due anni e sei mesi di reclusione. Per il 66enne non c’è stata alcuna via di fuga: dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nella Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp