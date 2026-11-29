Concluso il primo dei due appuntamenti formativi ECM dedicati ai professionisti sanitari. Il 12 dicembre un nuovo incontro sulla disfagia e la nutrizione nel paziente fragile.

Investire nella formazione degli operatori sanitari per migliorare la qualità delle cure domiciliari e consolidare il rapporto con il territorio. È l’obiettivo di ADI S.c.a.r.l., che sabato 28 novembre, nella sede di Agrigento, ha promosso il primo di due appuntamenti formativi accreditati ECM, dal titolo “Medicazioni e gestione delle lesioni cutanee nel paziente giovane e anziano”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso di crescita dell’organizzazione, impegnata nell’assistenza domiciliare integrata, con particolare attenzione alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

«Il nostro obiettivo è consolidare la presenza di ADI S.c.a.r.l. nel territorio agrigentino, facendoci riconoscere per la serietà del nostro operato, la qualità dei servizi erogati e la professionalità dei nostri operatori – dichiara Geraldo Alongi, direttore tecnico della sede di Agrigento –. Vogliamo essere un punto di riferimento affidabile per i cittadini, le famiglie e tutti gli interlocutori del sistema sanitario territoriale, consapevoli che la fiducia si costruisce attraverso il lavoro quotidiano e il senso di responsabilità».

La giornata è stata introdotta dai saluti del direttore generale Francesco Palazzolo e dei responsabili scientifici dell’evento, Geraldo Alongi e Rosario Cucciarrè, coordinatore regionale delle Cure domiciliari di ADI.

Al programma scientifico hanno contribuito Alessandra La Lumia, medico geriatra con master in Vulnologia; Giuseppe Tarallo, fisioterapista dell’Asp di Agrigento; Giuseppe Intravaia, responsabile dei Servizi infermieristici di SAMOT ETS; e Pasquale Alaimo, coordinatore infermieristico di SAMO ETS.

Tra i temi affrontati, la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito, la riabilitazione del paziente anziano dopo ictus e fratture, la gestione del rischio e l’impiego delle medicazioni avanzate.

«La qualità della nostra organizzazione passa innanzitutto attraverso le persone – sottolinea Alongi –. Sono i nostri operatori che ogni giorno entrano nelle case dei pazienti, affrontano situazioni assistenziali complesse e rappresentano i valori di ADI S.c.a.r.l. Investire nella loro formazione significa riconoscerne il valore e offrire ai nostri assistiti cure sempre più qualificate, sicure e appropriate».

L’incontro, aperto anche ai professionisti esterni all’organizzazione, ha ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Fisioterapisti di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento e dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Agrigento.

«La nostra ambizione è crescere insieme al territorio agrigentino, valorizzandone le professionalità e costruendo rapporti di fiducia e collaborazione con le istituzioni, gli Ordini professionali e le diverse realtà sanitarie – conclude Alongi –. La qualità non è un traguardo definitivamente raggiunto, ma una responsabilità da rinnovare ogni giorno».

Il prossimo appuntamento il 12 dicembre

Il percorso formativo proseguirà sabato 12 dicembre, dalle 8 alle 14.15, presso la sede ADI di Agrigento, con il secondo evento accreditato ECM, dal titolo “Disfagia e nutrizione nel paziente fragile”.

L’incontro è rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e operatori sociosanitari. Le iscrizioni sono già aperte.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Centrale operativa di ADI S.c.a.r.l., in via Ugo La Malfa 46/I ad Agrigento, al numero 0922 660703 o all’indirizzo e-mail [email protected].

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