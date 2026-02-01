Ancora una truffa consumata del falso carabiniere. La vittima è una pensionata di 84 anni di Sciacca. Il copione è quasi sempre lo stesso. Un uomo ha chiamato l’anziana al telefono spacciandosi per militare dell’Arma e avrebbe riferito che il marito era stato coinvolto in una rapina e successivamente gli ha spiegato che era necessario controllare i gioielli presenti in casa, per verificare se potessero essere riconducibili alla rapina.

Poco dopo la telefonata, un soggetto si è presentato al citofono dell’abitazione della donna, qualificandosi come carabiniere. Alla stessa è stato detto che i preziosi dovevano essere fotografati e che, se non risultavano collegati al colpo, sarebbero stati riconsegnati. Convinta della versione fornita e fidandosi del presunto militare, la pensionata ha consegnato tutti i monili che aveva in casa. Il valore dell’oro sottratto è stato stimato in almeno 50 mila euro.

Solo dopo essersi resa conto del raggiro, l’anziana si è rivolta ai veri carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. I militari hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori della truffa.

