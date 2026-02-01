A San Leone le forti piogge hanno provocato allagamenti. Al viale delle Dune, l’acqua ha sommerso anche i marciapiedi, impedendo il transito delle auto e rendendo difficoltoso l’accesso alle abitazioni dei residenti. Intervento dei Vigili del fuoco per liberare due auto rimaste bloccate nel “fiume” d’acqua.

Preoccupa il fiume Salso. Il Comune di Licata ha disposto, in via precauzionale, l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio costante del quadro idrogeologico, il coordinamento delle strutture operative e l’eventuale attivazione delle misure di protezione civile a tutela della popolazione. “Si invita la cittadinanza a mantenersi informata attraverso i canali istituzionali ufficiali e a prestare la massima attenzione”, scrive il sindaco Angelo Balsamo. Sul posto Carabinieri, polizia di Stato, Vigili del fuoco e Protezione civile.

E il fiume Platani, a seguito delle abbondanti piogge, ha superato i livelli di guardia. “Si invita chiunque debba mettersi in viaggio a evitare l’attraversamento di viadotti, strade e aree adiacenti al letto del fiume Platani, per motivi di sicurezza“, dichiara il sindaco di Alessandria Della Rocca, Salvatore Mangione che “raccomanda la massima prudenza e di attenersi alle indicazioni delle autorità competenti”.

Smottamenti e allagamenti lungo la strada Provinciale 24 (direzione Statale 189, Agrigento-Palermo). La situazione è già stata segnalata agli enti di competenza. Ulteriori smottamenti segnalati anche sulla strada provinciale 152 Milena – Racalmuto.

